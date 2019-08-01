無錫鑫盛隆化工設備制造有限公司位于無錫市濱湖區南泉鎮，地處萬頃碧波的太湖之畔，和美麗如畫的太湖風景區相鄰。北依滬甯高速、京滬鐵路，東接無錫經濟開發區、京杭大運河、312國道、無錫機場，環境優美、交通便利。我公司是一家集生物、化工、制藥等設備的研發、生産、銷售、安裝、調試等服務的綜合型企業。主營四虎影视在线观看2019a：列管冷凝器、列管式冷凝器、不鏽鋼冷凝器、螺旋板式換熱器、反应釜、储罐、浓缩蒸发设备、幹燥分散設備、發酵提取過濾設備等。“质量合格 诚信经营 互惠互利 真诚相待”是我公司一贯坚持的企业宗旨，竭诚欢迎新老客户前来指导与洽谈，愿同社会各界同仁精诚合作，共创繁荣。
氧化鐵垢氧化鐵垢的産生原因就是列管在停運以後時而空置、時而注滿水，再加上殼程油料在30~40℃傳熱後冷凝水的侵... [ 详细 ]
2019-08
不鏽鋼冷凝器在工作的过程中的应用很广，通常有两种形式，一种是风冷式还有一种是水冷式。当我们在安装风冷式的时候，其安装是很方... [ 详细 ]
2019-07
列管式冷凝器的運行功能及傳熱方式。 列管式冷凝器在进行使用的过程中是一种冷却设备，在运行的过程中会将其热流体的部分热量会传递... [ 详细 ]
2019-07
不鏽鋼冷凝器匹配不当会有什么样的后果？ 不鏽鋼冷凝器作为一种典型的换热装置，自然会成为制冷系统中重要的一部分，所以它若是匹配... [ 详细 ]