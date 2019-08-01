無錫鑫盛隆化工設備制造有限公司位于無錫市濱湖區南泉鎮，地處萬頃碧波的太湖之畔，和美麗如畫的太湖風景區相鄰。北依滬甯高速、京滬鐵路，東接無錫經濟開發區、京杭大運河、312國道、無錫機場，環境優美、交通便利。我公司是一家集生物、化工、制藥等設備的研發、生産、銷售、安裝、調試等服務的綜合型企業。主營四虎影视在线观看2019a：列管冷凝器、列管式冷凝器、不鏽鋼冷凝器、螺旋板式換熱器、反应釜、储罐、浓缩蒸发设备、幹燥分散設備、發酵提取過濾設備等。“质量合格 诚信经营 互惠互利 真诚相待”是我公司一贯坚持的企业宗旨，竭诚欢迎新老客户前来指导与洽谈，愿同社会各界同仁精诚合作，共创繁荣。

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地 址：无锡市滨湖区南泉镇南湖中路28-50号（山水城工业园）



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